Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi - Son Dakika

Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi

16.12.2020 16:32
Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi, System.String[]

Zonguldak'ta Roman vatandaşların hizmetlere erişimi konusunda hazırlanan "Zonguldak İli Eylem Planı" yapılan toplantıda değerlendirildi.

Zonguldak'ta Roman vatandaşların hizmetlere erişimi konusunda hazırlanan "Zonguldak İli Eylem Planı" yapılan toplantıda değerlendirildi.

Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve benzeri hizmetlere erişim konusunda zaman zaman yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı makamının genelgeleri kapsamında hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı" Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapılan toplantıda istişare edildi, değerlendirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Veli Köktürk'ün Eylem Planı Taslağına ilişkin sunumunun ardından, Vali Tutulmaz katılımcılara ve paydaşlara hitaben yaptığı konuşmada; eylem planında kendilerine görev düşen kurum ve kuruluşların, Roman vatandaşların karşılaştıkları sorunlara duyarlı davranarak samimiyetle, içtenlikle ve adanmışlık duygusuyla yaklaşmalarını ve üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmelerini istedi, bu konudaki görüş, öneri ve tecrübelerini paylaştı.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Z.B.E.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eylem planı konusundaki görüşlerini dile getirdiler. - ZONGULDAK

Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi
Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi
Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi
Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi

Mustafa Tutulmaz, Zonguldak, İstihdam, Roman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi - Son Dakika


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