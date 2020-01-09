RomanFest kapılarını açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel RomanFest kapılarını açtı - Son Dakika

RomanFest kapılarını açtı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ilki düzenlenen RomanFest başladı.

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ilki düzenlenen RomanFest başladı.


Tekirdağ 59 Roman Dernekleri Federasyonu ve Saray Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde Roman camiasının sevilen yüzü Kobra Murat ve kısa sürede fenomen haline gelen Yaşar Dede sahne aldı. Civar ilçelerden de katılımın olduğu festival, 17 Ocak tarihine kadar sürecek. Festival kapsamında ilk kez sahneye çıkan Saray Belediyesi Roman Halk Dansları Topluluğu "Saray Şugar", izleyicilerden büyük alkış aldı. Konserler dizisinin ikinci ayağında 13 Ocak Pazartesi günü Cihan Serez ve İzmirli Taylan sevenleriyle buluşacak. Dokuz gün sürecek festivalde yöresel ürünlerin satıldığı stantlar ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. - TEKİRDAĞ

Saray Belediyesi, Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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