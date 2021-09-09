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Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı - Son Dakika

Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı

09.09.2021 14:28

Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı Romanlar Konfederasyonu (Rom-Kon), Türkiye geneli istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı

ANKARA - Romanlar Konfederasyonu (Rom-Kon), Türkiye geneli istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, eğitim ve istihdam gibi konular tartışıldı.

Rom-Kon, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi içinde bulunan Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Türkiye genelinden gelen 50 il temsilcisinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleşti. Roman eylem planı ele alınarak yerel bazda daha aktif olabilmesi, eğitim ve istihdam konuları ele alındı.

"Devamsızlığın ana sorunu ise anne babanın eğitimsiz olması"

Roman çocukların okullarda yaşadığı adaptasyon sorununu dile getiren Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, "Roman toplumunun okullara erişebilmesindeki engellerin bir tanesi, okulların adrese dayalı sistemde olması, ailelerin de eğitimde geride kalmasıdır. Bir diğer sorun ise ekonomik sebeplerdir. Aile içinde ise anne çalışmak zorunda olduğu için çocuğu bırakacak kreş bulamıyor. Roman toplumunda istihdam ve eğitim sorunumuz var. Romanların yaşadığı bölgelerdeki en büyük dezavantajlardan biri ise eğitim materyallerine tam erişilebilirliğin sağlanamaması. Okullarda 7-12 yaş arasında yaşanan devamsızlığın ana sorunu ise anne babanın eğitimsiz olması, diğer neden ise ekonomik nedenlerdir. Sosyal yardımlaşma vakıfları ile çocukların okullara erişebilme adı altında, okula ulaşımı, beslenmesi ve aile, okul, çocuklar arasında iş birliği sağlanmasını öneriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Erken evlilik bizim kanayan yaramız"

Roman kadınlarının iki kat daha sorunu olduğunun altını çizen Düzce Romanlar Derneği Kadın Kolları Başkanı Sibel Gür Çabuk, "Bütün kadınların sorunu var ama bizim Roman kadınlarımızın iki kat daha çok sorunu var. Nedeni, başta eğitimsizlik ve okutulmamak. Okuyamadıkları için de iyi bir işe yerleşememeleri. Pandemide herkes zorluk çekti, Roman kadını iki kat zorluk çekti. Kocaları hurdaya gidiyordu, kağıt topluyorlardı. Kimisi de müzisyen ve pandemi dolayısıyla hepsi işsiz kaldı. Bizim istediğimiz kadınlarımıza daha güzel daha etkin projeler yapıp kadınlarımızı ayakta tutmak. Kadınlar anne ve bilinçli anne bilinçli toplum demektir. Kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Kızlarımızın okutulmasını istiyoruz. Erken evlilik bizim çok büyük sorunlarımızdan, kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Çok erken yaşta evlilik yapıldığı için eğitimlerini sürdüremiyorlar" dedi.

Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı
Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı
Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı
Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı

İstihdam, Evlilik, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Romanlar, Ankara'da eğitim ve istihdam konularını masaya taşıdı - Son Dakika
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