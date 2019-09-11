Son Dakika Haberleri: Romanlar çaldı "Örümcek Adam" oynadı
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Romanlar çaldı "Örümcek Adam" oynadı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Örümcek Adam kostümlü animatörün 'Roman havası' oynamasının yer aldığı video paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Örümcek Adam kostümlü animatörün 'Roman havası' oynamasının yer aldığı video paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Edremit Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntüler "#SaveSpiderMan" etiketi ile paylaşıldı. Belediye sosyal medya hesaplarından sünnet şenliğine ilişkin paylaşılan videoda, etkinlikler dahilinde çocukları eğlendirmek için Örümcek Adam kostümü giyen bir animatörün kendisini müziğe kaptırıp 'Roman havası' oynadığı görülüyor. Belediye, görüntüleri esprili bir dille "Son Dakika Spider Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği'nde görüntülendi" yazarak kendisine ait çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları on binlerce beğeni aldı.

(İHA)

Romanlar çaldı Örümcek Adam oynadı

Edremit Belediyesi, Örümcek Adam, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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