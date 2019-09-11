Son Dakika Haberleri: Romanlar çaldı, Süpermen oynadı
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Romanlar çaldı, Süpermen oynadı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Süpermen kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Romanlar çaldı, Süpermen oynadı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Süpermen kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Edremit Belediyesi, resmi Twitter hesabından görüntüleri "#SaveSpiderMan" etiketi ile paylaştı. Görüntülerde çocukları eğlendirmek için Süpermen kostümü giyen animatörün kendisini müziğe kaptırıp Roman havası oynadığı görülüyor. Belediyenin esprili bir dille "Son dakika Spider-Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği'nde görüntülendi" yazarak çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler on binlerce beğeni aldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
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