Romanlar Kakava'yı evlerinin önünde kutladı - Son Dakika

Edirne'de Romanlar, Kakava dolayısıyla evlerinin önünde ateş yaktı, dans etti.

Her yıl büyük bir coşkuyla Sarayiçi mevkisinde kutlanan Romanlar'ın Hıdrellezi olarak bilinen Kakava, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Bu yılki etkinlikler sembolik Kakava ateşinin yakılmasıyla kısıtlı kaldı.

Roman vatandaşlar havanın kararmasıyla evlerinin önünde kendi kutlamalarını gerçekleştirdi.

Evlerinin önünde ateş yakan vatandaşlar Roman ezgileri eşliğinde dans etti, ateş üzerinden atladı.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Romanlar için ayrı bir öneme sahip olan Kakava'yı her şeye rağmen kutladıklarını söyledi.

Kakava'nın herkese huzur ve sağlık getirmesini temenni eden Şallı, "Romanlar için çok önemli bir gün. Romanlar için heyecanlı, sevinçli ve mutluluk dolu bir gün. Koronavirüs dolayısıyla şenlikler iptal edildi ancak heyecanımız ve mutluluğumuz Roman mahallelerinde sürüyor. Bu güzel günü gönlümüzce kutlamaya çalışıyoruz. Bugün herkes için huzur, sağlık ve mutluluk getirsin." dedi.