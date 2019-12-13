Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyaşar'dan

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Romanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle üzerlerine düşen sorumluluğun arttığını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine ve ilgili bürokratlara teşekkür ediyoruz. Roman dernekleri olarak sorumluluğumuz arttı. Üzerimize düşeni yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çokyaşar, yazılı açıklamasında, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesini, çok olumlu bulduklarını kaydetti.

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı"nın camiada sevinçle karşılandığını aktaran Çokyaşar, yaşanan sorunların eylem planıyla daha kolay çözüleceğini vurguladı.

Çokyaşar, "Genelgedeki eylem planlarının ilgili kamu kurumları ve paydaşlar tarafından ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Özellikle Roman sivil toplum kuruluşu ve derneklerimiz bu genelgeyi okuyup, kendilerine düşen görevi yerine getirmeli, Romanları bilgilendirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine ve ilgili bürokratlara teşekkür eden Çokyaşar, şunlar kaydetti:

"Roman dernekleri olarak sorumluluğumuz arttı. Üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Belediyeler de özellikle Roman vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde ilgili birimler oluşturmalı, bu konuyla ilgili temsilcilerimize görevler verilerek, süreç hızlandırılmalıdır. Yayınlanan genelgenin bütün Roman kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Roman açılımına yönelik ilk eylem planı 2016'da yayınlanmıştı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlatılan ve 2021'e kadar devam etmesi planlanan "Roman açılımı" kapsamında, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile I. Aşama Eylem Planı" 30 Nisan 2016'da yayınlanmıştı.



Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 19 sayfalık belgede, Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar başlıkları altındaki sorunları ve çözüm önerileri sıralanarak, yaşadıkları çeşitli sorunlara dikkat çekilmişti.



Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eylem planında yer alan sorunların çözümüne önemli çalışmaları hayata geçirmiş, Romanların yoğun yaşadığı illerden Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ile Tekirdağ'da çeşitli projelere imza atmıştı.