Romanlardan Başkan Avcı'ya Büyük Destek

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Avcı, mahalle mitinglerine devam ediyor.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Avcı, mahalle mitinglerine devam ediyor. Dinkçiler Mahallesi'nde düzenlenen coşkulu mitingde konuşan Başkan Avcı'ya özellikle Roman vatandaşlar büyük destek verdi.



Altıeylül Belediyesini sosyal belediyecilik çalışmalarında Türkiye'nin bir numarası yapmak istediklerini söyleyen Avcı, "Önümüzdeki süreçte de kademe kademe derdi olan vatandaşımızın istisnasız tamamına, 'Kimseniz yoksa Altıeylül Belediyeniz var' demek istiyoruz" dedi.



Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmalarına Dinkçiler Mahallesi'nde düzenlenen mitingle devam etti. Özellikle Roman vatandaşların sık sık destek sloganlarıyla konuşması kesilen Avcı, mahalle sakinlerinden 31 Mart seçimleri için destek istedi. Mahallede davul-zurna ve meşalelerle karşılanan Avcı, mitingde vatandaşlara hitap etti. .



Avcı, 'Romanlardan vatan haini çıkmadı, çıkmaz'



Pazaryerinde seçim çalışmaları sırasında bazı provokatörlerle karşılaştıklarını belirten Başkan Avcı, kendisine 'Cumhurbaşkanı yarın senin de görevini bırakmanı isterse ne yapacaksın?' diye sorduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan istemesi durumunda görevi hemen bırakacağını ifade eden ve makam dertleri olmadığını anlatan Avcı, "Roman vatandaşların tezahüratlarına da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasımpaşa'da Romanlarla yan yana ve kolkola yürüdü. Bir Belediye Başkanı olarak, Altıeylül ve Karesi ilçesi olarak bölünmüşüz ve hamdolsun Roman kardeşlerimin tamamı Altıeylül'e gelmiş. Bende sizin belediye başkanınız olmaktan gurur duyuyorum. Roman kardeşlerimiz gün gelir ayağında ayakkabısı, çorabı, sırtında hırkası olmaz, belki midesinde ekmeği olmaz ama bu kardeşlerimizden hiçbir zaman vatan haini çıkmadı, Allah'ın izniyle de çıkmaz. Biz vatandaşlarımızı, sizleri, büyük ve küçüklerimizi Allah için seviyoruz. Allah nasip ederse Allah için de sevmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Dinkçilere sosyal donatı alanı ve park



15 aydır Altıeylül'e hizmet için gayret sarf ettiğini belirten Başkan Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Belediye bünyesinde Proje Etüt Birimi kurarak mahallelerimizdeki yerlerimizin tek tek tespitini yaptık. Önümüzdeki süreçte mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre planlama ve projelendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Baruthanenin olduğu yeri Anıtlar Kurulu'ndan da projelendirerek gençlerimize kütüphane ve vatandaşlarımıza kafeterya hizmetlerin de içerisinde bulunduğu 10 dönümlük alanı güzel bir park ve alan olarak Dinkçiler'e kazandırmayı planlıyoruz. Dinkçiler, Kasaplar ve Hacıilbey mahallelerimizin istifade edebileceği bir mahalle konağını da önümüzdeki süreçte sizlere kazandırmak için çalışacağız".



Avcı, 'Kimseniz yoksa Altıeylül belediyeniz var'



Altıeylül'de boş kalan yerlere yeşil alan yaparak daha güzel ve nefes alan bir Altıeylül inşa etmek istediklerini açıklayan Avcı, Dinkçiler Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelikte yoğun çalışmalar yaptıklarını anlattı. 2018 yılı içinde 18 bin aileye Altıeylül Belediyesi olarak yardımcı olduklarını vurgulayan Başkan Avcı, "Önümüzdeki süreçte bu konuda iddialıyız. Sosyal belediyecilik açısından değil Balıkesir'in Türkiye'nin bir numarası olmak için ant içtik. İlçemizde yaşayan öksüz yetim çocuklarımızdan garip guraba vatandaşımıza hepsinin sorumluluğunun üzerimizde bulunduğunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.



Başkan Avcı'ya mitingde AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları yönetici ve üyeleri ile AK Parti ve MHP mensupları eşlik etti. - BALIKESİR

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