Romanlardan Birlik Beraberlik Çağrısı

Balıkesir Has Romanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Altın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sonuna kadar yanında duracaklarını belirterek, Romanların çalışmalarından rahatsız olanlara dostluk ve kardeşlik çağrısı yaptı.

Balıkesir'de seçim çalışmaları dönemi boyunca Cumhur İttifakı'na destek veren Has Romanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Altın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ı kutlayarak, Romanların her zaman devletin yanında olacaklarını ifade etti.



5 ay önce kurdukları dernek çatısı altında tüm enerjilerini, seçim çalışmalarını harcadıklarını belirten Altın, "İçinden, ezelden bugüne vatan haini çıkmamış olan Romanların her şeyden önce önem verdikleri düstur devletin her daim var olması ve bölünmez bütünlüğüdür. Bu uğurda kendisine sonuna kadar inandığımız, bizlere her daim hak ettiği değeri veren Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve neredeyse bütün dünyanın üstümüze geldiği dönemde gösterdiği fedakarlıkla birlik beraberliğimize güç katan Devlet Bahçeli'nin yanında sonuna kadar olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Balıkesir Has Romanlar Federasyonu 'Devlet Ebed Müddet' düsturuyla, memleketimizin kalkınması için, bölünmez bütünlüğümüz için, çocuklarımızın geleceği için her daim başkanlarımızın emrindedir" dedi.



Seçim dönemi boyunca gece gündüz demeden mücadele veren Roman vatandaşlara da teşekkür eden Altın, "Hep birlikte yapacağımız faaliyetlerle Federasyonumuzu, bırakın ülke bazında, uluslararası düzeyde ses getirecek duruma getireceğimizden ve Roman kültürünü, güzel memleketimiz Balıkesir'imizi tüm dünyada tanıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok kısa zamanda, dolaşan onca fitne rüzgarına, birçok ilçelerimizde olan hizmet eksikliğine ve bazı mesnetsiz yöneticiler tarafından kalpleri kırılmasına rağmen, on binlerce Roman kardeşimiz tek ses, tek nefes olmuş ve yüzde doksanlara varan oranlarla Cumhur İttifakını desteklemiştir. Halkımızın bu teveccühü bizlere bir kez daha göstermiştir ki Romanlar bu ülkenin teminatıdır" şeklinde konuştu.



Saadettin Altın sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii ki ülkemizin olduğu gibi bizlerin de önünü kesmeye çalışan, çalışmalarımızdan rahatsız olanlar var. Buradan onları da ilk ve son kez uyararak dostluğa ve kardeşliğe davet ediyorum. Aksi takdirde tepkimizin çok ağır olacağının bilinmesini isterim. Sizleri Balıkesir'in mega kent olmak için ilerleyeceği bu dönemde, şehrimizin ve milletimizin gelişimi için kol kola olmaya davet ediyorum. Kendi menfaatlerimizi değil, milletimizin menfaatlerini düşünelim." - BALIKESİR

