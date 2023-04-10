ROMANLARDAN CHP İL BİNASI ÖNÜNDE ADAY LİSTESİNE TEPKİ - Son Dakika
Üye Girişi

ROMANLARDAN CHP İL BİNASI ÖNÜNDE ADAY LİSTESİNE TEPKİ

10.04.2023 07:16

Romanlardan oluşan bir grup, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP'nin aday listesinde yer alamadıklarını iddia ederek CHP İstanbul il binası önünde basın açıklaması yaptı.

Romanlardan oluşan bir grup, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP'nin aday listesinde yer alamadıklarını iddia ederek CHP İstanbul il binası önünde basın açıklaması yaptı.

Siyasi partiler, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) sundu. Adaylar açıklandıktan sonra CHP'nin aday listelerinde İstanbul'dan Roman bir adayın olmaması, bir grup Roman vatandaş tarafından Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Binası önünde protesto edildi. Grup, 'Romanlar meclise' şeklinde slogan attı. Grup adına açıklama yapan tiyatro oyuncusu İstanbul Roman Platformu sözcüsü İlker Kalay, 'Tarih boyunca ötekileştirilen ve yok sayılan Romanlar bir çok alanda ayrımcılığa uğramış ve ağır bedeller ödemişlerdir. Zaman içerisinde bu durum insan hakkı ihlallerine sebep vermekte ve dünyanın her yerinde aşılması güç derin sosyolojik travmalar ortaya koymaktadır. Tarih sahnesinde her zaman yok sayılan Roman toplumu Türkiye'de en önemli en kadim halk topluluklarından birisidir. Toplumun geleneksel örf adetleri dili ve kültürü bulunmaktadır. Romanlar her kesim ve tüm halk toplulukları tarafından da sosyal kabulün içindedirler. Buna rağmen hala kronikleşmiş sorunlarını aşamamakta ve Roman meselesini gündeme getirememektedir" dedi.

Romanların çok sayıda sorunu olduğunu ifade eden Kalay, "İstanbul'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Roman yurttaşın temsiliyeti önemlidir. Sorunların çözümü noktasında İstanbul'dan sadece bir kıvılcımla tüm Türkiye'yi aydınlatacak ve seçimlerin seyrini değiştirecek hamle Romanların siyasi eğilimleri ile seçime katılımı olacaktır. İstanbul seçimlerinde 27 bin 300 oyla AK Parti'den oy getiren Romanlar, İstanbul seçimlerinin seyrini değiştirdiği gibi genel seçimlerde de bu bakış açısını korumak istiyor. Aynı zamanda kendinden birilerini de mecliste görmek istiyor" şeklinde konuştu. Açıklama sonrası grup alkış ve slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
CHP'nin milletvekili aday listesini gören Romanlar soluğu İstanbul il binası önünde aldı CHP'nin milletvekili aday listesini gören Romanlar soluğu İstanbul il binası önünde aldı CHP aday listelerine giremeyen Romanlar, CHP İstanbul İl Binası önünde eylem yaptı CHP aday listelerine giremeyen Romanlar, CHP İstanbul İl Binası önünde eylem yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ROMANLARDAN CHP İL BİNASI ÖNÜNDE ADAY LİSTESİNE TEPKİ - Son Dakika


Son Dakika
08:46 Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü! Bir yarışmacıyı Survivor'dan diskalifiye ediyor
08:41 Bakan Kurum da vekillik yolunda! Aday gösterildiği yerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir anlamı var
08:22 Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği rakamlar
08:18 Beşiktaş maçı sonrası Giresunspor cephesinden yaylım ateşi: Bu yumruğu bize değil, Türk futboluna attı
08:13 Ercan Saatçi, hastanede kanser tedavisi gören Hüsnü Şenlendirici'yi ziyaret etti
08:03 CHP'nin aday listesinde hangi partiye kaç vekillik verildi? Aslan payı 25 isimle Ali Babacan'ın
08:02 Canlı yayında "Kim ne derse desin" diyen Rıdvan Dilmen'den bomba Şenol Güneş yorumu
07:54 AK Parti'de 14 Mayıs öncesi büyük değişim! 285 vekilden 181'i aday listesinde kendine yer bulamadı
07:46 Siyasete atılan Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci'nin aday oldukları iller belli oldu
07:31 Tartışma yaratan seccade fotoğrafında yanındalardı! Kılıçdaroğlu, 3 ismi de aday yapmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2023 09:00:56. #1.11#
SON DAKİKA: ROMANLARDAN CHP İL BİNASI ÖNÜNDE ADAY LİSTESİNE TEPKİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement