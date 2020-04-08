Romanlardan 'evde kal' çağrılarına yanıt: Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım

Türkiye'de Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yapılan 'evde kal' çağrıları ve getirilen önlemler bazı üretim faaliyetlerini durdurunca, çalışamayanlar için ciddi ekonomik sıkıntılar baş gösterdi.



Euronews Türkçe, İstanbul Dudullu ve Adana Ceyhan'da kalıcı istihdamları olmayan ve çoğunlukla seyyar satıcılık, çiçekçilik, temizlik işçiliği, kağıt ve hurda toplayıcılığı ile geçimlerini sağlayan Romanlarlarla görüştü.