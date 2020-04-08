Son Dakika › Dünya › Romanlardan 'evde kal' çağrılarına yanıt: Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım - Son Dakika Dünya
Romanlardan 'evde kal' çağrılarına yanıt: Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım
6 saat önce
Euronews Türkçe İstanbul Dudullu ve Adana Ceyhan'da kalıcı istihdamları olmayan ve çoğunlukla seyyar satıcılık, çiçekçilik, temizlik işçiliği, kağıt ve hurda toplayıcılığı ile geçimlerini sağlayan Romanlarlarla konuştu.
Euronews Türkçe İstanbul Dudullu ve Adana Ceyhan'da kalıcı istihdamları olmayan ve çoğunlukla seyyar satıcılık, çiçekçilik, temizlik işçiliği, kağıt ve hurda toplayıcılığı ile geçimlerini sağlayan Romanlarlarla konuştu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:00
Son Dakika İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı