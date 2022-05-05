"Romanların Hıdrellezi" Kakava'da kutlamalar ateşin yakılmasından önce başladı - Son Dakika
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"Romanların Hıdrellezi" Kakava'da kutlamalar ateşin yakılmasından önce başladı

05.05.2022 12:54
"Romanların Hıdrellezi" Kakava'da kutlamalar ateşin yakılmasından önce başladı

"Romanların Hıdrellezi" olarak bilinen Kakava kutlamaları, Kakava ateşinin yakılmasından önce başladı.

"Romanların Hıdrellezi" olarak bilinen Kakava kutlamaları, Kakava ateşinin yakılmasından önce başladı.

Kakava Şenlikleri için kente gelen yerli yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Geleneğe göre akşam saatlerinde Sarayiçi'nde yanan Kakava ateşiyle başlayan kutlamalar öncesinde kentin her köşesinde davullu zurnalı eğlenceler yapıldı.

Kutlamalara Çeribaşı Fikri Ocak da eşlik etti.

Çeribaşı Ocak, esnafı ziyaret ederek kutlama davetiyesi dağıttı.

Ocak, AA muhabirine, salgın nedeniyle 2 yıldır kutlanamayan Kakava'nın bu yıl coşkuyla geçeceği için mutlu olduklarını söyledi.

Bu yıl binlerce kişinin kente geldiğini ifade eden Ocak, "Gelen herkes başımızın tacıdır, hoş geldiniz şeref verdiniz. Mutluluk içinde bir Kakava temenni ediyorum. Nice güzellikler dilerim." dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da Kakava'nın salgın sonrası kalabalıkla kutlanacak ilk şenlik olduğunu belirtti.

Edirne'de muhteşem ve renkli bir kalabalık olduğunu aktaran Dinar, "Bugün günlerden Kakava, bugün günlerden dokuz sekiz. Binlerce kişiyle akşam yanacak ateşle birlikte güzel bir şenlik kutlayacağız." diye konuştu.

Şenlikler Sarayiçi'nde saat 17.00'da Kakava ateşinin il protokolü ve çeribaşı tarafından yakılmasıyla başlayacak. Kutlamalar yarın sabah Tunca Nehri kenarında devam edecek.

Romanların Hıdrellezi Kakava'da kutlamalar ateşin yakılmasından önce başladı
Romanların Hıdrellezi Kakava'da kutlamalar ateşin yakılmasından önce başladı
Romanların Hıdrellezi Kakava'da kutlamalar ateşin yakılmasından önce başladı
Romanların Hıdrellezi Kakava'da kutlamalar ateşin yakılmasından önce başladı
Romanların Hıdrellezi Kakava'da kutlamalar ateşin yakılmasından önce başladı

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Fikri Ocak, Edirne, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Romanların Hıdrellezi' Kakava'da kutlamalar ateşin yakılmasından önce başladı - Son Dakika


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