Romanların köyü Bakırlık'ta atıl araziler tarıma kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Romanların köyü Bakırlık'ta atıl araziler tarıma kazandırıldı

31.05.2022 11:02
Romanların köyü Bakırlık'ta atıl araziler tarıma kazandırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde atıl durumdaki arazileri işleyip tarıma kazandıran Bakırlık köyü sakini Romanlar, kendi istihdamlarını yaratıp ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde atıl durumdaki arazileri işleyip tarıma kazandıran Bakırlık köyü sakini Romanlar, kendi istihdamlarını yaratıp ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan, 4 mahalleden oluşan 105 haneli, 750 nüfuslu Bakırlık köyü, zamanla sadece Roman vatandaşların yaşadığı bir köy haline geldi.

Yaklaşık 20 yıl önce atıl durumdaki arazileri işlemeye başlayan köy sakini Romanlar, fındık başta olmak üzere pek çok meyve ve sebze ekti.

Yetiştirdikleri ürünlerle ülke ekonomisine katkı sunan Romanlar, ülkenin pek çok kentinden gelen mevsimlik işçilere de istihdam sağlıyor.

"20 yıllık dönemde köy bu hale geldi"

Köy muhtarı ve Zonguldak Bölgesi Romanlar Derneği Başkanı Rıza Demir, AA muhabirine, köylerinin Türkiye'deki Roman vatandaşlara örnek köy olmasını istediğini söyledi.

Köyde istihdam sorunu olmadığını, herkesin tarlasını işler hale getirerek kazancını sağlayabildiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Roman deyince kendisi iş bulamaz' diye konuşulur ama Şanlıurfa, Şırnak, Mardin, Adana gibi illerden mevsimlik buraya en az 150 işçi gelir. Bir ay gibi süreyle köyümüzün fındığını toplar ve gider. Roman deyince barınma sorunu akla gelir ya... Buraya gelen işçimizin barınma sorunu bile yok. Bırakın kendimizi gelen işçinin devletin vermiş olduğu kurallara uygun şekilde banyosu, suyu, elektriği, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi imkanlar da köyümüzün işçi evlerinde mevcut."

Demir, üretmenin önemine işaret ederek, "Üretmeden tüketilirse hem ülke daha kötüye gider hem insanlar tembel olur. Biz bu tembelliği aştık. Bakıyoruz köyler boşalmış. Şehirde ne var? Köyde sebze, meyve var, her yer bağ bahçe. Hayvan besle. Televizyonun karşısına oturup da akşama kadar program izleyeceğine iki hayvan alıp bahçede otlatırsan, onun karnını doyurursun, akşam sütünü sağarsın, sütün, yoğurdun, her şeyin olur. Köy gibi yok ki." diye konuştu.

İnsanlara en büyük zararın çalışmayan insanlardan geldiğini anlatan Demir, "İş yok' diyen insan yalan söylüyor. Biz işçi bulamıyoruz. Çalışırsan, evine para girerse ailende ve evinde huzur olur. Para kazanmak için çalışmak lazım. 20 yıllık dönemde köy bu hale geldi." dedi.

"İşimiz hep çalışmak, üretmek"

Köy sakinlerinden evli ve 5 çocuk sahibi Şenol Demir de 50 dönüm arazisinin ve hayvanlarının olduğunu, geçimini fındıkla sağladığını söyledi.

Yılda 10 ton fındık topladıklarını belirten Demir, "Doğudan 22 işçim geliyor. Bende 15 gün fındık topluyor. Her şey çalışmakla oluyor. Bu araziler boş arazilerdi. Kendimiz fındığı diktik, ürettik, şu anda ekmeğini yiyoruz. Üreten insanlar olmak istiyoruz. Herkes üretsin, çalışsın, çabalasın. Allah çalışana veriyor. Bu köyde kahvehane yok. İşimiz hep çalışmak, üretmek." diye konuştu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
KFMİB Başkanlığına Hasan Osman Sabır seçildi KFMİB Başkanlığına Hasan Osman Sabır seçildi Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmiyor Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmiyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Zonguldak, Ereğli, Fındık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanların köyü Bakırlık'ta atıl araziler tarıma kazandırıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:03 Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Romanların köyü Bakırlık'ta atıl araziler tarıma kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement