Romanların yıkık dökük duvarları sanatla hayat buluyor - Son Dakika

Romanların yıkık dökük duvarları sanatla hayat buluyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi el ele vererek, Roman vatandaşların yaşadığı dezavantajlı mahallelerde evlerin duvarlarını sanatla bezemeye başladı. MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurseren Tor ve ekibi, duvarları rengarenk figürlü çizim çalışmaları ile süslerken, Roman vatandaşlar da fırçayı ellerine alıp ekibe destek oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesinde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı sokakları sanatla süslüyor. Dezavantajlı bölgelerde gerçekleştirilen sanatsal çalışmalarla hem mahallenin çehresi değiştiriliyor hem de sokaklar renklendiriliyor. Çalışmalara vatandaşlar da katılarak hem destek oluyor hem de renkli iç dünyalarını sokaklara yansıtıyor.

Çalışmaları, MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurseren Tor ve ekibi gerçekleştiriyor. Ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yer aldığı sokaklardaki gri duvarlar sanatın gücüyle yerini renkli figürlere bırakıyor.

"Roman mahallesini açık hava müzesine çevirmeye çalışacağız"

Prof. Dr. Nurseren Tor, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, Roman vatandaşların renkli dünyalarını duvarlara yansıtmak istediklerini belirterek, "Burada, Romanların özgürlük duygusunu, neşesini, eğlencesini ve çok renkliliğini bu resimlerde vermeye çalışıyoruz. Eğlenceye yönelik resimleri duvarlara yansıtmaya çalışıyoruz. Romanların içgüdüsel olarak sanata yatkınlıkları var. Biz çalışmaya başladıktan sonra insanlar çok ilgi gösterdi. Mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar. Bu duvarların yeniden görsel olarak hoş bir görüntü vermesi onları çok mutlu etti. Onlara yeni bir dünya göstermek hedefiyle başladık" dedi.

Çalışmanın tüm sokakları kapsayacağını kaydeden Tor, "Biz böyle her hafta sonu çalışmalarımızla diğer sokaklara da yayılacağız. Roman mahallesini açık hava müzesine çevirmeye çalışacağız. Bize katkı sağlamaya, yardım etmeye çalışıyorlar. Bu seferberlik de beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Çocuklar gelip poz vermek istiyorlar"

İnsan figürü üzerine yoğunlaşacaklarını ifade eden Tor, özellikle çocuklar için eğlenceli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tor, "Figüratif çalışacağız, çünkü halk daha çok figür seviyor. İnsanı görmek istiyor. Biz de doğal olarak insan figürü üzerinde yoğunlaştık. Çocuklar çok önemli burada. Çocuklara yönelik bir takım görüntüler yapmaya çalışıyoruz. Hatta biz çalışırken gelip kendileri poz vermek istiyorlar. Bu figürleri yaparken onları hayata bağlayan, teşvik eden görüntüler olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.