Romantik bir film

Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Murat Şenöy oturuyor. Film, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan, gözü kara bir kadının hikayesini konu ediniyor. Hazal Kaya'nın canlandırdığı Sertab Bal karakteri, aşk, kalp kırıklığı, başarı ve başarısızlık dolu macerasıyla izleyicisine eğlenceli anlar yaşatacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 07:38
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