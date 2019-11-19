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Romantik kaçış!

6 saat önce

Damla, anne ve babasının ayrılık kararı almasından dolayı çok üzgün ve çok sinirlidir.

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Damla, anne ve babasının ayrılık kararı almasından dolayı çok üzgün ve çok sinirlidir. Onlara ders vermek için evden kaçar. Şeniz ve Agah Bey, Damla'nın odasında olmadığını görünce telaşlanırlar. Onu dört bir tarafta ararlar; fakat, Damla'dan eser yoktur. Damla ise, yerini bir tek Civan'a söyler. Civan, Damla'nın kaçma cesaretinden dolayı çok şaşkındır. Hemen yanına gider. Ateş başında güzel bir gece geçirirler...


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:21 
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