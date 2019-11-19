Romantik kaçış!

Damla, anne ve babasının ayrılık kararı almasından dolayı çok üzgün ve çok sinirlidir. Onlara ders vermek için evden kaçar. Şeniz ve Agah Bey, Damla'nın odasında olmadığını görünce telaşlanırlar. Onu dört bir tarafta ararlar; fakat, Damla'dan eser yoktur. Damla ise, yerini bir tek Civan'a söyler. Civan, Damla'nın kaçma cesaretinden dolayı çok şaşkındır. Hemen yanına gider. Ateş başında güzel bir gece geçirirler...



