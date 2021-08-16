Üye Girişi
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu - Son Dakika

Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu

16.08.2021 15:25
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu, System.String[]

Antalya'da kız arkadaşının oturduğu dairenin karşısına gelerek yere 'Eda' yazıp yanına da ayıcık ve kutu içerisinde yüzük bırakan genç ile kızın komşusu arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Antalya'da kız arkadaşının oturduğu dairenin karşısına gelerek yere 'Eda' yazıp yanına da ayıcık ve kutu içerisinde yüzük bırakan genç ile kızın komşusu arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kız arkadaşının kendisine cevap vermemesi üzerine arkadaşının yan komşusu ile tartışan genç, tartıştığı adamı ayağından vurarak yaraladı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7204 Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan kız arkadaşını görmeye gelen Cüneyt Ö., (27), asfalt üzerine boya ile 'Eda' yazdı. Genç yazının tam ortasına küçük ayıcık ve içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ve bir de gül koydu. Genç daha sonra kız arkadaşının kendisini görmesi için bağırmaya başladı. Bu sırada genç ile kızın komşusu Veysi K. (36) arasında çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ayaklarından vurdu

Bunun üzerine Cüneyt Ö., yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşının komşusunu ayaklarından yaraladı. Silah seslerini duyan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı şahıs polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ise sağlık çalışanları tarafından alınarak Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şahıs yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu

Antalya, Polis, Silah, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık 15:32 26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi 14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı 14:33 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak 14:12 ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı 13:29 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor 12:45 Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi 12:12 Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu 11:40 Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu

Son Dakika Haberleri
15:40 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı
15:35 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu
15:32 26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık
14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
14:32 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
14:23 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi
14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
15:14
Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi         
14:41
İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi         
14:32
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum         
13:05
10 gün önce 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu         
12:18
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 15:43:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement