Romantizm bitiyor! Manchester United'da Ronaldo'nun yeni hocası Conte oluyor

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak sezonun bombasını patlatan Manchester United, bu kez yeni hocasıyla ses getirecek. Kulübün efsane futbolcularından Ole Gunnar Solskjaer, takımı bir türlü ihtişamlı günlerine döndüremedi. Oynattığı futbol da sorgulanır halde. Tehlike çanları çok ciddi şekilde çalıyor.

"CONTE GEÇECEK"

İngiliz basını, Antonio Conte'nin United'ın yeni hocası olacağını yazdı. Conte, Chelsea ve Juventus'ta önemli başarılar yakaladı. Chelsea'de Tuchel, Liverpool'da Klopp, City'de Guardiola gibi isimler ile rekabet edebilecek hocanın Conte olduğu vurgulandı.