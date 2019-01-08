Son Dakika Haberleri: Romanya AB Bakanı Ciamba-Ab Komisyonu Üyesi Oettinger Ortak Basın Toplantısı

Romanya AB Bakanı Ciamba-Ab Komisyonu Üyesi Oettinger Ortak Basın Toplantısı

29 dakika önce

- AB Komisyonu üyesi Oettinger'in açıklaması Romanya AB Bakanı Ciamba'nın açıklaması AB Genel İşler Toplantısına katılan Romanya'nın AB Bakanı George Ciamba, AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Romanya AB Bakanı Ciamba-Ab Komisyonu Üyesi Oettinger Ortak Basın Toplantısı, System.String[]
- AB Komisyonu üyesi Oettinger'in açıklaması
Romanya AB Bakanı Ciamba'nın açıklaması AB Genel İşler Toplantısına katılan Romanya'nın AB Bakanı George Ciamba, AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Brüksel, Romanya, Avrupa Birliği, Güncel
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