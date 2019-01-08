Romanya AB Bakanı Ciamba-Ab Komisyonu Üyesi Oettinger Ortak Basın Toplantısı
29 dakika önce
- AB Komisyonu üyesi Oettinger'in açıklaması Romanya AB Bakanı Ciamba'nın açıklaması AB Genel İşler Toplantısına katılan Romanya'nın AB Bakanı George Ciamba, AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.
- AB
Komisyonu üyesi Oettinger'in açıklaması Romanya
AB Bakanı Ciamba'nın açıklaması AB Genel İşler Toplantısına katılan Romanya'nın AB Bakanı George Ciamba, AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Brüksel
'de basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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