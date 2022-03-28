Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi

28.03.2022 16:34
Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi

Romanya açıklarında, Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa'dan denize bıraktığı bir mayın imha edildi.

Romanya açıklarında, Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa'dan denize bıraktığı bir mayın imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir balıkçı gemisinin ihbarı üzerine Capu Midia bölgesine yaklaşık 39 deniz mili uzaklığında mayın tespit edildi.

Açıklamada, mayınının bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgedeki mayın tarama gemisinin görevini sürdürdüğü kaydedildi.

YORUMLAR
500
Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Romanya, Ukrayna, Mayın, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:11:07. #1.12#
SON DAKİKA: Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement