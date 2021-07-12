Büyükelçi Tinca, Vali Becel'i ziyaret etti - Son Dakika

??????? Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti.

Dinler'in daveti üzerine ailesiyle Nevşehir'e gelen Tinca, Vali Becel'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Tinca, turizm ile öne çıkan eşsiz bir bölgede bulunmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini katıldığı balon turunda ilk defa yukarıdan görme fırsatı bulduğunu aktaran Tinca, bölgeye en kısa sürede yeniden geleceğini ifade etti.

Tinca, Romanya ile ilgili bilgiler verdiği Becel'e ülkesini tanıtan kitap hediye etti.