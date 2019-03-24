Romanya Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Romanya Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Romanya
Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, Romanya Donanmasına ait, 64 metre boyundaki mayın arama gemisi "Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu" Ege Denizi
'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Marmara Denizi
yönüne doğru seyreden gemiye güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:06 Kaynak: AA
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