Son Dakika Haberleri: Romanya Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Romanya Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Romanya Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Romanya Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Romanya Donanmasına ait, 64 metre boyundaki mayın arama gemisi "Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu" Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Marmara Denizi yönüne doğru seyreden gemiye güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik unsurları eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Romanya, Güncel
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