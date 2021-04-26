Romanya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı Alexey Grishaev'in istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.
Diplomatın faaliyetleri ve eylemlerinin 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu ifade edildi.
Açıklamada, durumun Rusya Büyükelçisi Valery Kuzmin'e bildirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Romanya, bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika