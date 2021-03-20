Romanya-Bulgaristan 'Sanal' Genel Ticaret Heyeti 23-26 Mart'ta yapılacak - Son Dakika

Romanya-Bulgaristan 'Sanal' Genel Ticaret Heyeti 23-26 Mart'ta yapılacak

20.03.2021 11:46
Romanya-Bulgaristan 'Sanal' Genel Ticaret Heyeti 23-26 Mart'ta yapılacak, System.String[]

Roamnya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı, 23-26 Mart'ta,Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi yetkilileri, Sofya ve Bükreş Büyükelçileri ile Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri ve ihracatçı firmaların video konferansla...

Roamnya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı, 23-26 Mart'ta,Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi yetkilileri, Sofya ve Bükreş Büyükelçileri ile Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri ve ihracatçı firmaların video konferansla katılımıyla gerçekleştirilecek.

Pandemi dolayısıyla fiziksel olarak gerçekleştirilmeyen Genel Ticaret Heyeti Programlarının, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde Ticaret Bakanlığı bünyesinde Sanal Genel Ticaret Heyeti programları ile gerçekleştirildi.

2020 yılı Mayıs ayından bugüne kadar Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda 16 Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu heyet programlarında toplam 332 üretici/ihracatçı firmamızın bin 56 yabancı ithalatçı firma ile 2 bin 367 ikili iş görüşmesi sağlandı.

15-26 Mart'ta düzenlenen Hindistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programının ardından 23-26 Mart'ta Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirileceği Ticaret Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Program kapsamında ilk olarak Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yetkilileri, ülkemizin Sofya ve Bükreş Büyükelçileri ile Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri ve ihracatçı firmalarımızın katılımıyla bir video konferans görüşmesi yapılacak, ardından yine sanal ortamda ikili firma görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına inşaat malzemeleri, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme, kimya, hazır giyim, tekstil ve hazır giyim yan sanayileri sektörlerinde faaliyet gösteren 15 firma katılım sağlayacak.

Türkiye'nin iki önemli komşusu ve Avrupa Birliği üyesi olan Romanya ve Bulgaristan; Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ticaret ortakları arasındadır. Türkiye'nin Romanya ile arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında 6,6 milyar dolar, Bulgaristan ile arasındaki ticaret hacmi 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu heyet programının Türkiye'nin Romanya ve Bulgaristan ile ticaretine katkı sağlaması hedefleniyor. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Bulgaristan, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Romanya-Bulgaristan 'Sanal' Genel Ticaret Heyeti 23-26 Mart'ta yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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