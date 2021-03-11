Romanya Büyükelçisi Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Romanya Büyükelçisi Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
11.03.2021 14:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tınca, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tınca'nın, beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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