Son Dakika Haberleri: Romanya'da 25 Kişi Gripten Hayatını Kaybetti

Romanya'da 25 Kişi Gripten Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Romanya'da bu kış 25 kişinin grip nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Romanya'da 25 Kişi Gripten Hayatını Kaybetti, System.String[]
Romanya'da bu kış 25 kişinin grip nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Romanya Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, antigrip aşısı bulunmayan ve A (H1) virüsü taşıyan 25 kişi, bu yılın kış aylarında yaşamını yitirdi.

Solunum yolu enfeksiyonu ile hastaneye gidenlerin sayısının 90 bini geçtiği belirtilirken, toplam 268 A (H1) vakası rapor edildi.

Romanya Sağlık Bakanı Sorina Pintea, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Grip salgınının eşiğindeyiz. Geçen hafta grip teşhisiyle hastanelere gelenlerin sayısı, tahmin edilen sayıyı aştı." ifadesini kullanarak, vatandaşlara kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan Bükreş Okul Müfettişliği sözcüsü Mariana Manea basına yaptığı açıklamada, grip virüsünün tehlikeli bir türü olan A (H1) vakalarındaki artışın ardından okul müdürlerinin gerekirse eğitime ara verebileceği duyurusunu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Romanya, Güncel
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