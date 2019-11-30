Son Dakika Haberleri: Romanya'da alabora olan gemideki 14 bini aşkın koyun telef oldu
Son Dakika Dünya Romanya'da alabora olan gemideki 14 bini aşkın koyun telef oldu - Son Dakika Dünya

Romanya'da alabora olan gemideki 14 bini aşkın koyun telef oldu

6 saat önce

Romanya arama kurtarma ekipleri, 6 gün önce Karadeniz'de alabora olan yük gemisindeki 14 bin 600 koyundan yalnızca 254'ünü kurtarabildi.

Romanya'da alabora olan gemideki 14 bini aşkın koyun telef oldu, System.String[]

Romanya arama kurtarma ekipleri, 6 gün önce Karadeniz'de alabora olan yük gemisindeki 14 bin 600 koyundan yalnızca 254'ünü kurtarabildi.


"Queen Hind" kargo gemisi, geçtiğimiz pazar günü Romanya'nın Köstence yakınlarındaki Midia limanından Suudi Arabistan'a gitmek üzere beraberindeki 14 bin 600 koyunla hareket etti.

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Karadeniz, Romanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:58 
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