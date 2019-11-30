Romanya'da alabora olan gemideki 14 bini aşkın koyun telef oldu

Romanya arama kurtarma ekipleri, 6 gün önce Karadeniz'de alabora olan yük gemisindeki 14 bin 600 koyundan yalnızca 254'ünü kurtarabildi.



"Queen Hind" kargo gemisi, geçtiğimiz pazar günü Romanya'nın Köstence yakınlarındaki Midia limanından Suudi Arabistan'a gitmek üzere beraberindeki 14 bin 600 koyunla hareket etti.