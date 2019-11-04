Son Dakika Haberleri: Romanya'da binlerce kişi kaçak ağaç kesimi ve orman işçilerinin öldürülmesini protesto etti
Son Dakika Dünya Romanya'da binlerce kişi kaçak ağaç kesimi ve orman işçilerinin öldürülmesini protesto etti

Romanya'da binlerce kişi kaçak ağaç kesimi ve orman işçilerinin öldürülmesini protesto etti

6 saat önce

Son iki ay içerisinde iki orman işçisinin ölümüne neden olduğuna inanılan orman kaçakçılarına karşı yürüyen kalabalık "Ormanlarımız sizin malınız değil" ve "Hırsızlar" sloganları attı

Romanya'da binlerce kişi kaçak ağaç kesimi ve orman işçilerinin öldürülmesini protesto etti, System.String[]

Romanya'da başta başkent Bükreş olmak üzere büyük şehirlerin çoğunda binlerce kişi yasa dışı ağaç kesimini protesto etti.


Son iki ay içerisinde iki orman işçisinin ölümüne neden olduğuna inanılan orman kaçakçılarına karşı yürüyen kalabalık "Ormanlarımız sizin malınız değil" ve "Hırsızlar" sloganları attı.

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Romanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 
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