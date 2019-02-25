Romanya'da Binlerce Kişi, Ülke Genelinde Hükümetin Son Yargı Reformunu Protesto Etti
1 saat önce
Romanya'da binlerce kişi, ülke genelinde hükümetin son yargı reformunu protesto etti.
Romanya'da binlerce kişi, ülke genelinde hükümetin son yargı reformunu protesto etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:28
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