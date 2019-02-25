Son Dakika Haberleri: Romanya'da Binlerce Kişi, Ülke Genelinde Hükümetin Son Yargı Reformunu Protesto Etti

Romanya'da Binlerce Kişi, Ülke Genelinde Hükümetin Son Yargı Reformunu Protesto Etti

1 saat önce

Romanya'da binlerce kişi, ülke genelinde hükümetin son yargı reformunu protesto etti.

">
Romanya'da binlerce kişi, ülke genelinde hükümetin son yargı reformunu protesto etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:28 

Romanya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suçsuz Yere 39 Yıl Hapis Yatan Adama, 21 Milyon Dolar Tazminat Ödenecek National Geographic'e İlk Oscar Free Solo' Belgeseliyle Geldi!

2019 Oscar Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Mahershala Ali Aldı Lady Gaga ve Bradley Cooper, Sahne Performansıyla İzleyicileri Mest Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:53:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Romanya'da Binlerce Kişi, Ülke Genelinde Hükümetin Son Yargı Reformunu Protesto Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]