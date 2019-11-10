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Romanya'da cumhurbaşkanı seçimleri

6 saat önce

Romanya'da sona eren cumhurbaşkanı seçiminde adaylar yeterli oy alamadığı için 24 Kasım'da seçimin ikinci turu yapılacak.

Romanya'da cumhurbaşkanı seçimleri, System.String[]

Romanya'da sona eren cumhurbaşkanı seçiminde adaylar yeterli oy alamadığı için 24 Kasım'da seçimin ikinci turu yapılacak.

Romanya Seçim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerde 14 aday yarıştı. 18 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılım yüzde 47 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, ilk turda, seçimin en güçlü iki ismi Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Klaus İohannis yüzde 39 oy, Sosyal Demokrat Partinin adayı Viorica Dancila ise yüzde 22,5 oy aldı.

Seçimde yarışan hiçbir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i oy oranını yakalamaması nedeniyle 24 Kasım'da halk ikinci defa sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı, Romanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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