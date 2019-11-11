Son Dakika Haberleri: Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
Son Dakika Dünya Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

6 saat önce

Romanya'da sona eren seçimlerde, hiçbir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i oy oranını yakalamaması nedeniyle halk 24 Kasım'da ikinci defa sandık başına gidecek.

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı, System.String[]

Romanya'da sona eren cumhurbaşkanı seçiminde adaylar yeterli oy alamadığı için 24 Kasım'da seçimin ikinci turu yapılacak.


Romanya Seçim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerde 14 aday yarıştı. 18 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılım yüzde 47 oldu.

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Cumhurbaşkanı, Romanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:01 
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