Romanya'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi

Romanya'da, "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği ve Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle "Gelin Tanış Olalım" etkinliği düzenlendi.

Bükreş YEE'den yapılan açıklamada, Büyükelçilik resmi konutunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, ülkedeki yabancı büyükelçiler ve eşleri, Romanya Dışişleri Bakanlığı mensupları, Uluslararası Kadınlar Derneği (IWA) yöneticileri ve üyeleri, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu öğretmen ve okul aile birliği temsilcileriyle Büyükelçilik mensuplarının katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gelin Tanış Olalım" etkinliği kapsamında geleneksel Türk okçuluğu ve ebru sanatının tanıtıldığı ifade edildi.

Türk misafirperverliğiyle ağırlanan konukların, dünyanın en lezzetli kahvaltısı olan Türk kahvaltısının tadına baktığı aktarılan açıklamada, davetlilerin Türkiye'yi, Türk kültürünü ve mutfağını çok beğendiği; bundan dolayı tatillerde Türkiye'ye gitmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kadim ve zengin Türk kültürünü tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Romanya'da yerli ve yabancıların Türk kültürüne ilgilisi, Türkçeyi öğrenmek istemesi bizi şevke getiren en büyük etken." ifadesini kullandı.