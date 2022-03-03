Romanya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı - Son Dakika
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Romanya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

03.03.2022 01:09
Romanya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Romanya Savunma Bakanlığı, Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan ve aynı bölgede düşen IAR-330 Puma helikopterinin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Romanya Savunma Bakanlığı, Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan ve aynı bölgede düşen IAR-330 Puma helikopterinin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Romanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Constantin Spanu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dobruca üzerinde hava devriye görevi yürütürken radardan kaybolan, Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının saat 20.03'te kontrol kulesiyle telsiz bağlantısını kaybettiğini belirtti.

Sözcü Spanu, MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından, uçağın enkazını saat 20.21'de aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede saat 20.44'te kontrol kulesiyle telsiz bağlantısını kaybettiğini duyurdu.

MIG-21 savaş uçağının pilotunu arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Spanu, pilotun durumu hakkında ayrıntılı bilgilerinin olmadığı, helikopterde bulunan 7 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan kazanın, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ilk günlerinde Rusya tarafından işgal edilen Yılan Adası'na 45 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.

Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düşmüştü.

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Romanya, Savaş, Medya, Puma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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