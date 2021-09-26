Romanya'da düzenlenen AsiaFest'te Yunus Emre Enstitüsü standına yoğun ilgi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen AsiaFest kapsamında açtığı stant yoğun ilgi topladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bükreş'te YEE, Türkiye'yi temsilen AsiaFest'e katılarak, ziyaretçilere simit, baklava, lokum, çay ve kahve ikram etti.

YEE standında ziyaretçilerden bazıları ebru sanatçısı Rodica Parvan ile ebru çalışması yaptı, 3 gün süren AsiaFest'te YEE standını çok sayıda kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız, şunları kaydetti:

"Romanya'nın hangi şehri ve mekanı olursa olsun bayrağımızı veya Yunus Emre Enstitüsü logosunu gören hemen bize geliyor. Türklere misafir olanın boş gönderilmeyeceğini artık herkes biliyor. En lezzetli ikramlarla misafirlerimizi ağırlıyoruz, Enstitü çalışmalarımız hakkında bilgi veriyor ve düzenlediğimiz çeşitli kurslara davet ediyoruz. Ülkemiz hangi alanda olursa olsun çok zengin bir geçmişe ve kültürel hazineye sahip, tanıtım yaparken bu zenginliği mümkün olduğunca yabancılara ulaştırmayı hedefliyoruz."