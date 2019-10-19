Son Dakika Haberleri: Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol,...
Son Dakika Spor Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol,...

Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol,...

1 saat önce

Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol,..., System.String[]

Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL

Romanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
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