Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol,...
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Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL
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