ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika

ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor

11.03.2021 09:11

Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyorKARADENİZ'de, 2 yıl önce uluslararası karasularda avlanırken, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açılan ateş sonucu Türk balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü yaralandı.

Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor

KARADENİZ'de, 2 yıl önce uluslararası karasularda avlanırken, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açılan ateş sonucu Türk balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü yaralandı. Gözaltına alınan balıkçılardan 5'i Türkiye'ye teslim edilirken, tekne kaptanı Recep Memiş ise ev hapsine çarptırıldı. Özgürlüğe kavuşacağı günü sabırla bekleyen Memiş, telefonla görüştüğü DHA muhabirine, Ne için burada tutuyorlar bilmiyorum. Gemimi batırdılar, gözümü kör ettiler, adamlarımı vurdular. 'Romanya sularına girdiğiniz için vurduk' diyorlar. Yetkililerden yardım istiyorum dedi.

Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz'e açılan Türk balıkçılar, 2019 yılı Mayıs ayında Köstence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı. İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de kısmen suya gömüldü. Türk balıkçılar tedavilerinin ardından Türkiye'ye teslim edilirken, tekne kaptanı Recep Memiş ise ev hapsine çarptırıldı. Memiş, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor.

TEKNEYE ATEŞ AÇILDIĞI ANLAR KAMERADA

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine müdahalesi kameraya yansımıştı. Görüntülerde ateş açılan teknedeki balıkçıların büyük panik yaşadığı ve kaçmaya çalıştıkları görüldü. Balıkçıların, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı da görüntülerde yer aldı.

SÜRÜKLENEN TEKNE 45 GÜN SONRA GERİ GELDİ

İsabet eden mermiler nedeniyle kısmen suya gömülen balıkçı teknesi, olaydan 45 gün sonra Sakarya açıklarında görüldü. Yapılan aramanın ardından sürüklenen tekne karaya çıkarıldı ve balıkçılar tarafından onarıldı. Tamir edilen teknelerini yaklaşık 2 yıl sonra Ordu'ya getiren balıkçılar, onarım işi bittikten sonra tekneleriyle yeniden denize açılacak.

'NE İÇİN BİZİ BURADA TUTUYORLAR, BİLMİYORUM'

Romanya'da ev hapsinde olan Recep Memiş, telefonla görüntülü konuşma uygulamasıyla yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. 2 yıldır beklediğini anlatan Memiş, Ne için bizi burada tutuyorlar onu da bilmiyorum, işimizde bir yanlış yok. Gemimi batırdılar, gözümü kör ettiler, adamlarımı vurdular. 'Romanya sularına girdiğiniz için vurduk' diyorlar. Yaptığımız işte herhangi bir yanlış yok, biz kimseye taş atmadık ama vurulduk. Biz durmayınca güvertedeki 2 adamımızı bacaklarından vurdular, sonra üst kamarada kafama sıktılar, mermi kafamın yanından geçti. Ben şu an ev hapsindeyim dedi.

'TEKNEMİZİ SAKARYA'DA ONARDIK VE ORDU'YA GETİRDİK'

Batan gemide yer alan Serdar Memiş de yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Memiş, Romanya'da kalkan avcılığı yaparken Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, peşimize düştü ve Bulgar sularında bizi batırdılar. Saatlerce bize ateş ettiler, teknemizin her yeri delik deşik oldu. 80-90 mil açıklarında battık ve bizi tekneye aldılar, o sırada yaralılarımız da vardı. Bizi Türkiye'ye yolladılar. Sonra batan teknemiz 45 gün sonra indiği limana geri gitmiş, limandaki arkadaşlar bizi aradı ve 'tekneniz burada gözüktü' dedi. Biz de hemen limana gittik ve 2 gün süren aramanın ardından teknemizi Sakarya açıklarında bulduk. Teknemizi Sakarya'da onardık ve Ordu'ya getirdik. 'Teknemiz eninde sonunda bizi bulur' diyorduk ve gerçekten bulduk ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUMUN SUÇU NE'

Recep Memiş'in annesi Makbule Memiş ise, Çocuğumun suçu ne, balıkçılık mı 2 senedir bekliyoruz. Çocuğum suçsuz yere yatıyor diye konuştu.

Yaşadıklarını anlatan Selim Can Memiş de, Romanya'da bize ateş etmeye başladılar, uluslararası sulara girdik ama ateşe devam ettiler. Bulgar sınırına kaçtık ama ateş devam etti. 3 yaralımız vardı, biz durmayınca teknemize ateş etmeye başladılar. Teknemize büyük bir hasar verdiler ve teknemiz battı dedi.

'MAHKEME SÜREKLİ ERTELENİYOR'

İsa Memiş ise, Ağabeyimiz ne kadar ceza aldı belli değil, mahkeme sürekli erteleniyor. 2 senedir orda duruyor, suçu ne, ne kadar yatacak, ne zaman tahliye olacak bilmiyoruz. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz ifadelerini kullandı.

'8 SAAT BİZE ATEŞ ETTİLER'

Açılan ateş nedeniyle yaralandığını ifade eden Ufuk Aygün, 8 saat bize ateş ettiler, teknenin her yerine mermi isabet etti. 3 kişi vuruldu, vurulanların arasında ben de vardım. Kayığımız battı. Ağabeyimiz 2 senedir hale orda tutuluyor diye konuştu.

ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor
ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor

Sahil Güvenlik, Karadeniz, Romanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika


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