Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

16 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Romanya'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Romanya'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bütün liglerdeki maçların seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, Romanya'da ilk kez geçen ay görülmüştü.

Başkent Bükreş'te 14- 21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Gençler Halter Şampiyonası da salgın nedeniyle iptal edilmişti.

Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse yakalanan adam, virüsü başkalarına yaymak için art arda iki bara gitti
Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı Batuhan Karadeniz, attığı golle Tuzlaspor'a galibiyeti getirdi Ersun Yanal'dan Ali Koç'a büyük suçlama: Verilen sözler tutulmadı

Son Dakika Haberleri
13:23 Uşakspor fırtına gibi
13:21 Altınordu ateşle oynuyor
13:21 Tenis İl Birinciliği Sona Erdi
13:19 GKV'li basketbol şampiyonlarına üstün başarı madalyası
13:12 Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 13:28:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]