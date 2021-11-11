Romanya'da hastanenin Kovid-19 destek bölümünde çıkan yangında 2 kişi öldü - Son Dakika

Romanya'nın Ploieşti şehrinde devlet hastanesinin Kovid-19 destek bölümünde çıkan yangında, solunum cihazına bağlı 2 hasta yaşamını yitirdi.
Polis Sözcüsü Mihaela Florescu, yaptığı açıklamada, devlet hastanesinin Kovid-19 destek bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.
Florescu, yangında solunum cihazına bağlı 2 hastanın yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Hastanedeki 20 hastanın tahliye edildiğini belirten Florescu, yangını söndürmeye çalışan bir hastane çalışanının da yaralandığı bilgisini paylaştı.
Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasının yaşandığı Romanya'da, sağlık sistemi ve hastaneler üzerindeki yükün ciddi düzeyde arttığı belirtiliyor.
Kaynak: AA
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