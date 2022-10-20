Romanya'da hayat pahalılığı protestosu

Bükreş'te hayat pahalılığı protesto edildi.
Başbakanlık binası önündeki Zafer Meydanı'nda toplananlar, maaş, çalışma koşulları ve hayat pahalılığından memnuniyetsizliklerini ifade etti.
Zafer Caddesi'nde yürüyüş yapan protestocular, yürüyüşün adını "yoksulluğa karşı yürüyüş" olarak belirledi.
"Kartel Alfa" Ulusal Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Bogdan Iuliu Hossu ise Rumen medyasına, protestoyla halkı daha da yoksullaştıran siyasi karar vericileri duyarlı hale getirmeyi amaçladıklarını açıkladı.
Protestoya yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
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