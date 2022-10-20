"Kartel Alfa" Ulusal Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Bogdan Iuliu Hossu ise Rumen medyasına, protestoyla halkı daha da yoksullaştıran siyasi karar vericileri duyarlı hale getirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Romanya'da hayat pahalılığı protestosu - Son Dakika

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