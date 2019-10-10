Romanya'da hükümet düştü

Romanya'da Başbakan Viorica Dancila'nın kurduğu hükümet, mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düştü.
Başbakan Viroica Dancila hükümetinin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi, 4'e karşı 238 oyla kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada, "Bugün Romanya kazandı. Hükümetin düşmesi, toplumun hükümetin yetersizliğine verdiği tepkinin doğal sonucudur." dedi.
Ocak 2018'de, başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'nin ardından göreve başlayan Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.
Dancila, 10 Kasım'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Sosyal Demokrat Partinin cumhurbaşkanı adayıydı.