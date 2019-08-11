Son Dakika Haberleri: Romanya'da hükümete istifa çağrısı
Son Dakika Dünya Haber

Romanya'da hükümete istifa çağrısı

53 dakika önce

Romanya'nın başkenti Bükreş'te on binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı.

Romanya'da hükümete istifa çağrısı, System.String[]
Romanya'nın başkenti Bükreş'te on binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı. Gösteriler, geçen sene polisin sert müdahalede bulunduğu hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde düzenlendi.Romanya'da on binlerce kişi başkent Bükreş'teki hükümet binasının önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, yolsuzlukla suçlanan hükümeti istifaya çağırdı. Göstericiler ayrıca hükümetin, yolsuzlukla mücadele konusunda yargının elini zayıflatmaya çalıştığını savunuyor.

Rumen basını, "Hırsızlar defolun" sloganları atılan gösteriye yaklaşık 25 bin kişi katıldığını bildirdi.

Bükreş'te geçen yıl 10 Ağustos'ta aynı yerde düzenlenen gösterilere polis, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etmişti.

Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı gösterilerde 450'den fazla kişi yaralanırken güvenlik güçleri hakkında 700 resmi şikayette bulunulmuştu. Ancak aradan geçen bir yılda emniyet müdürlerine yönelik bu soruşturmalardan herhangi bir sonuç çıkmadı.

Hükümet güç kaybetti

Başbakan Viorica Dancila liderliğindeki Sosyal Demokrat hükümet ile sık sık görüş ayrılıkları yaşayan Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, geçen yılki olayları "trajedi" olarak nitelemişti. Merkez sağ görüşlü Iohannis, polise bu kez güç kullanmamaları için çağrıda bulunmuştu.

Sosyal Demokratlar liderliğindeki koalisyon geçen Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ağır yenilgiye uğramıştı. Son dönemde açık şekilde güç kaybeden partinin eski başkanı Liviu Dragnea aynı ay yolsuzluk suçundan hüküm giyerek 3,5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.

AFP/dpa,CÖ/AÜ

(c)

Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin istasyonundaki patlama kamerada: 1 ölü, 6 yaralı
İlk Arap eşcinsel Cumhurbaşkanı Adayı Batur: Türkiye, Onur Yürüyüşü'ne izin vermeli Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi! Cinsel tacizden tutuklanan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein hücresinde intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 18:11:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Romanya'da hükümete istifa çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]