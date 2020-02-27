Romanya'da ilk korona vakası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Romanya'da ilk korona vakası - Son Dakika

Romanya'da ilk korona vakası

6 saat önce

Romanya'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi.

Romanya'da ilk korona vakası, System.String[]

Romanya'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 746'ya ulaştı. Dünya genelinde ise 2 bin 807 kişi korona virüsü sonucu hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 78 bin 497 oldu. Çin'in ardından en fazla ölümün görüldüğü İran'da ölü sayısı hızla artarken korona virüsü Avrupa'ya da İtalya üzerinden yayılıyor. Bugün Romanya'da da ilk korona vakası tespit edildi. Romanya'daki hastanın, ülkeyi ziyaret eden bir İtalyanla temasta bulunduğu ve bu nedenle korona virüsünün bulaşmış olabileceği ifade edildi. - BÜKREŞ

Çin Halk Cumhuriyeti, Romanya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı
Boşandığı eşi ve eşinin sevgilisini öldüren adam: Bıçak darbelerini hatırlamıyorum İstanbul Tabip Odası: Hastaların çoğu koronavirüsü evde geçiriyor ama farkında değil Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:47:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Romanya'da ilk korona vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]