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Romanya'da kargo gemisi alabora oldu: Binlerce koyun kurtarılmayı bekliyor
6 saat önce
Romanyalı ekipler, Karadeniz'de alabora olan bir gemideki 15 bine yakın koyunu kurtarmak için operasyon başlattı. Köstence yakınlarındaki Midia Limanı'ndan demir alıp Suudi Arabistan'a gitmekte olan gemi dün alabora olmuştu.
Romanyalı ekipler, Karadeniz'de alabora olan bir gemideki 15 bine yakın koyunu kurtarmak için operasyon başlattı. Köstence yakınlarındaki Midia Limanı'ndan demir alıp Suudi Arabistan'a gitmekte olan gemi dün alabora olmuştu.
Euronews'e konuşan Acil Durum Hizmetleri sözcüsü, 20 Suriyeli ve 1 Lübnanlıdan oluşan mürettebatın tamamıyla 32 koyunun kurtarıldığını aktardı. Yetkililer, gemide çok sayıda koyunun mahsur kaldığını ve kurtarmak için en az 3 aracın seferber olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:09
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