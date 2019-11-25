Son Dakika Haberleri: Romanya'da kargo gemisi alabora oldu: Binlerce koyun kurtarılmayı bekliyor
Son Dakika Dünya Romanya'da kargo gemisi alabora oldu: Binlerce koyun kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika Dünya

Romanya'da kargo gemisi alabora oldu: Binlerce koyun kurtarılmayı bekliyor

6 saat önce

Romanyalı ekipler, Karadeniz'de alabora olan bir gemideki 15 bine yakın koyunu kurtarmak için operasyon başlattı. Köstence yakınlarındaki Midia Limanı'ndan demir alıp Suudi Arabistan'a gitmekte olan gemi dün alabora olmuştu.

Romanya'da kargo gemisi alabora oldu: Binlerce koyun kurtarılmayı bekliyor, System.String[]

Romanyalı ekipler, Karadeniz'de alabora olan bir gemideki 15 bine yakın koyunu kurtarmak için operasyon başlattı. Köstence yakınlarındaki Midia Limanı'ndan demir alıp Suudi Arabistan'a gitmekte olan gemi dün alabora olmuştu.


Euronews'e konuşan Acil Durum Hizmetleri sözcüsü, 20 Suriyeli ve 1 Lübnanlıdan oluşan mürettebatın tamamıyla 32 koyunun kurtarıldığını aktardı. Yetkililer, gemide çok sayıda koyunun mahsur kaldığını ve kurtarmak için en az 3 aracın seferber olduğunu söyledi.

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Karadeniz, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:09 
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