Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti - Son Dakika Dünya

Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti

6 saat önce

Romanya'da otuz yıl önce binlerce kişinin ölümüne neden olan devrim, Çavuşesku yönetimini sonlandırdı.

Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti, System.String[]

Romanya'nın tarihinde bir dönüm noktası oluşturan devrimin üzerinden otuz yıl geçti. Komünist dönemi sonlandıran devrim binlerce kişinin hayatına maloldu.


Dönemin devlet başkanı Nikolay Çavuşesku aleyhine ülkenin batısındaki Timisoara'da başlayan ama kanlı şekilde bastırılan gösteriler bir hafta içinde büyük eylemlere dönüştü. Başkent Bükreş'teki Komunist Partisi Merkez Komitesi karargahını saran onbinlerce göstericiye karşı girişilen kıyım gecesi ise hala hafızalarda.

Euronews.com'da Görüntüle

Romanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi
Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz

Son Dakika Haberleri
06:46 23 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:46 23 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 23 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 23 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 23 Aralık 2019 Star Yayın Akışı - Son Dakika Haber
23:44 Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi - Son Dakika Haber
23:30 Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 07:16:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]