Romanya'da meclisten güven oyu alamayan hükümet düştü

Romanya'da Başbakan Ludovic Orban hükümetinin parlamentoda güven oylamasını kaybetmesi üzerine erken seçim konuşmaları gündeme geldi.



Muhalefetteki Sosyal Demokratlar ve Demokratik Macarlar Birliği tarafından sunulan gensoru önergesinde 261 milletvekili karşı oy kullanırken sadece 139 vekil hükümete destek verdi.