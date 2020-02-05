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Romanya'da meclisten güven oyu alamayan hükümet düştü
16 dakika önce
Romanya'da Başbakan Ludovic Orban hükümetinin parlamentoda güven oylamasını kaybetmesi üzerine erken seçim konuşmaları gündeme geldi
Romanya'da Başbakan Ludovic Orban hükümetinin parlamentoda güven oylamasını kaybetmesi üzerine erken seçim konuşmaları gündeme geldi.
Muhalefetteki Sosyal Demokratlar ve Demokratik Macarlar Birliği tarafından sunulan gensoru önergesinde 261 milletvekili karşı oy kullanırken sadece 139 vekil hükümete destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:54
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