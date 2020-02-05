Romanya'da meclisten güven oyu alamayan hükümet düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Romanya'da meclisten güven oyu alamayan hükümet düştü - Son Dakika Dünya

Romanya'da meclisten güven oyu alamayan hükümet düştü

16 dakika önce

Romanya'da Başbakan Ludovic Orban hükümetinin parlamentoda güven oylamasını kaybetmesi üzerine erken seçim konuşmaları gündeme geldi

Romanya'da meclisten güven oyu alamayan hükümet düştü, System.String[]

Romanya'da Başbakan Ludovic Orban hükümetinin parlamentoda güven oylamasını kaybetmesi üzerine erken seçim konuşmaları gündeme geldi.


Muhalefetteki Sosyal Demokratlar ve Demokratik Macarlar Birliği tarafından sunulan gensoru önergesinde 261 milletvekili karşı oy kullanırken sadece 139 vekil hükümete destek verdi.

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Hükümet, Romanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:54 
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