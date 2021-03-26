Romanya'da metro sendikası üyeleri Bükreş'te raylara inerek trafiği durdurdu - Son Dakika

Romanya'da metro sendikası üyeleri Bükreş'te raylara inerek trafiği durdurdu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te metro sendikası üyeleri, sabah saatlerinde protesto gösterisi amacıyla raylara inerek ulaşımı durdurdu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te metro sendikası üyeleri, sabah saatlerinde protesto gösterisi amacıyla raylara inerek ulaşımı durdurdu. Özgür Metro Birliği Sendikasına üye metro çalışanları ve işletme sahipleri, metro girişlerine kilit vurdu ve raylara inerek vagonların yola çıkmasını engelledi. Söz konusu protesto gösterisi, Bükreş metrosunu işleten Metrorex şirketinin, ulaşım ağında faaliyet gösteren tüm ticari işletmelerin yer altı ulaşımı güvenliğini tehlikeye attığı ve acil durumlarda tahliyeyi zorlaştırdığı gerekçesiyle 2 Nisan'a kadar boşaltılmasını istemesi üzerine yapıldı. İstasyon kapılarına kilit vuran ve raylara inen yaklaşık 600 sendika üyesi, haklarını savunduklarını belirterek Ulaştırma Bakanı kendileriyle diyaloğa geçmediği sürece metro istasyonlarından çıkmayacaklarını kaydetti.

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