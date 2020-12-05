Romanya'da, milletvekili seçimleri için yarın sandık başına gidilecek - Son Dakika

Romanya halkı, yeni dönem parlamento üyelerini 4 yıllığına belirlemek amacıyla yarın sandık başına gidecek.

Ülkede 18 milyon 983 bin, yurt dışından ise 700 binden fazla seçmenin kayıtlı olduğu seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak.

Romanya genelinde 329 milletvekili ve 136 senatörün belirleneceği seçimlerde anketler tek parti iktidarına ihtimal vermiyor.

Romanya'da Türkler ve Tatarlar için birer kişilik milletvekili kontenjanı da mevcut.

Ülkede 2016 yılında yapılan milletvekili seçimlerine katılım yüzde 39'da kalmıştı.