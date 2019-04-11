Son Dakika Haberleri: Romanya'da Minderde Türkiye Rüzgarı

Romanya'da Minderde Türkiye Rüzgarı

44 dakika önce

Romanya'nın başkenti Bükreşte devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçiler 4 madalya birden kazandı.

Romanya'da Minderde Türkiye Rüzgarı, System.String[]
Romanya'nın başkenti Bükreşte devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçiler 4 madalya birden kazandı. Böylelikle madalya sayısı 11'e ulaştı.

Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçi Yasemin Adar Avusturya'danMartina Kuenz'i 6-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Adar böylelikle dördüncü Avrupa şampiyonluğuna imza atmış oldu.

Üç bronz madalya daha

50 kilodaki güreşçi Evin Demirhan üçüncülük beşincilik maçında Azeri Güreşçi Turkan Nasırova'yı 10-3 yenerek bronz madalya kazanmayı başardı. Türkiye'yi 55 kiloda temsil eden Bediha Gün de bronz madalya mücadelesinde muhteşem bir performans ortaya koydu. Belarustan Zalina Siudakova'yı 2 dakikalık süre içerisinde 10-0 teknik üstünlükle yenen Bediha, bronz madalyanın sahibi oldu. 59 kilodaki güreşçi, geçtiğimiz yılın Avrupa şampiyonu Elif Jale Yeşilırmak ise üçüncülük beşincilik maçında Macar Ramona Galambos'i 5-1 yendi ve Avrupa üçüncüsü olan bir diğer güreşçi oldu.

Madalya sayısı 11'e ulaştı

Dün serbest stilde elde edilen 7 madalyanın ardından bugün kadınlarda aldığımız 4 madalya ile birlikte madalya sayısı 11'e ulaştı.

Grekoromen Milli Takımı yarın mindere çıkıyor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil ve Kadın maçlarının ardından Grekoromen stil müsabakaları da yarın başlıyor. Grekoromen stilde ilk gün 55-63-77-87 ve 130 kilo müsabakaları yapılacak. Yarın mindere çıkacak olan güreşçiler ve rakipleri şunlar:

55 Kilo: Şerif Kılıç - Vitalii Kabaloev

63 Kilo: Rahman Bilici - Mihai Radu Mihut

77 Kilo: Fatih Cengiz - Leos Drmola

87 Kilo: Metehan Başar - Dimitrios Tsekeridis

130 Kilo: Rıza Kayaalp - Ante Milkovic - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:54 Kaynak: İHA
Spor
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