Romanya'da ölü bulunan İranlı hakimin cenazesi Tahran'a getirildi - Son Dakika

Romanya'da ölü bulunan İranlı hakim Golam Rıza Mansuri'nin cenazesinin Tahran'a getirildiği belirtildi.

Romanya'da bir otelde ölü bulunan firari İranlı hakim Golam Rıza Mansuri'nin cenazesinin ülkeye getirildiği duyuruldu. Mansuri'nin cenazesi ile birlikte Romanya polisinin olaya ilişkin hazırladığı raporun da Tahran'a gönderildiği belirtilirken, otele ait kamera kayıtları ve görüntülerin raporda yer almadığı aktarıldı. İran'da Yargı Erki içerisinde başlatılan yolsuzluk soruşturmaları sonrası ülkeden kaçan İranlı hakim Golam Rıza Mansuri, Romanya'da bulunan bir otelde ölü bulunmuş ve kendisinin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatılmıştı. - TAHRAN